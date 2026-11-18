W Hongkongu w Chinach sekretarz generalny Międzynarodowej Izby Żeglugowej Thomas Kazakos podczas Hong Kong Maritime Week wezwał do zagwarantowania statkom swobodnego przejścia przez Cieśninę Ormuz bez danin, opłat ani kontroli. Oświadczenie padło w związku z atakami na tankowce, przez które ruch w cieśninie się zmniejszył, informuje Cyprus Mail.

Ruch przez cieśninę

Podczas spotkania z wiceministrem transportu Tajlandii Sanphetem Boonyamanee Kazakos wezwał również rządy do uzgadniania globalnych zasad ograniczania emisji w żegludze za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Według danych firmy Kpler, przytaczanych przez Reuters, w sobotę Cieśninę Ormuz przepłynęło pięć statków przewożących towary masowe, a w niedzielę — żaden. W poprzedni weekend takich statków było 31.

We wtorek Oman ewakuował 24 członków załogi gazowca Tara Gas, który zapalił się u wybrzeży kraju. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że dwóch marynarzy hospitalizowano w Chasabie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według stanu na 17 listopada Międzynarodowa Organizacja Morska odnotowała 138 potwierdzonych incydentów w Cieśninie Ormuz i szerszym regionie Bliskiego Wschodu, w których zginęło 25 marynarzy. W marcu w cieśninie zaatakowano statek Mayuree Naree — zginęło wówczas trzech tajlandzkich marynarzy.

Zasady dla żeglugi

Na Globalnym Szczycie Handlu Morskiego w Hongkongu przewodniczący Międzynarodowej Izby Żeglugowej John Denholm oświadczył, że zagrożenia dla swobody żeglugi oraz osłabienie poszanowania prawa morskiego mogą podważyć światowy handel. Jak powiedział, drogą morską przewozi się około 90% światowego handlu pod względem wolumenu.

Uczestnicy szczytu omówili również przejście branży na czystsze paliwa. Projekt ram programu zerowej emisji Międzynarodowej Organizacji Morskiej zakłada objęcie oceanicznych statków o pojemności brutto powyżej 5 tys. GT, które odpowiadają za ponad 85% globalnych emisji żeglugi.

Dokument przewiduje opłaty dla statków przekraczających ustalone progi emisji oraz nagrody za stosowanie paliw o zerowej lub niemal zerowej emisji. Rządy zatwierdziły projekt w kwietniu 2025 roku, jednak w październiku odłożyły decyzję o jego formalnym przyjęciu.

Czytaj nas na