В Гонконге, Китай, генеральный секретарь Международной палаты судоходства Томас Казакос на Морской неделе в Гонконге призвал гарантировать судам свободный проход через Ормузский пролив без сборов, платежей или контроля. Заявление прозвучало на фоне атак на танкеры, из-за которых сократилось движение в проливе, сообщает Cyprus Mail.

Движение через пролив

Во время встречи с заместителем министра транспорта Таиланда Санпхетом Буньямани Казакос также призвал правительства согласовывать глобальные правила сокращения выбросов в судоходстве через Международную морскую организацию.

По данным компании Kpler, которые приводит Reuters, в субботу Ормузский пролив пересекли пять судов, перевозивших сырьевые товары, а в воскресенье — ни одного. В предыдущие выходные таких судов было 31.

Во вторник Оман эвакуировал 24 членов экипажа газового танкера Tara Gas, который загорелся у побережья страны. Министерство иностранных дел Индии сообщило, что двоих моряков госпитализировали в Хасабе.

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По состоянию на 17 ноября Международная морская организация зафиксировала 138 подтвержденных инцидентов в Ормузском проливе и более широком регионе Ближнего Востока, в результате которых погибли 25 моряков. В марте в проливе было атаковано судно Mayuree Naree — тогда погибли трое таиландских моряков.

Правила для судоходства

На Глобальном саммите морской торговли в Гонконге председатель Международной палаты судоходства Джон Денхолм заявил, что угрозы свободе судоходства и ослабление уважения к морскому праву могут подорвать мировую торговлю. По его словам, морем перевозится около 90% мировой торговли по объему.

Участники саммита также обсудили переход отрасли на более чистые виды топлива. Проект рамочной программы Международной морской организации по нулевым выбросам предполагает охватить океанские суда валовой вместимостью более 5 тыс. GT, на которые приходится более 85% глобальных выбросов судоходства.

Документ предусматривает платежи для судов, превышающих установленные пороги выбросов, и вознаграждения за использование топлива с нулевыми или близкими к нулевым выбросами. Правительства одобрили проект в апреле 2025 года, однако в октябре отложили решение о его формальном принятии.

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