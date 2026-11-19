Tesla已开始在得克萨斯州达拉斯部署无人驾驶Cybercab出租车。这是继奥斯汀之后，该公司在机器人出租车服务中使用这一车型的第二座美国大城市。此前，Tesla已在达拉斯使用基于Model Y的机器人出租车为乘客提供服务。

没有方向盘的双座出租车

Cybercab最多可搭载两名乘客，且没有方向盘和踏板。乘客可以通过智能手机上的Tesla Robotaxi应用程序叫车，InsideEVs报道。

据该媒体报道，Tesla主要将机器人出租车业务的扩张集中在得克萨斯州和佛罗里达州，那里监管障碍较少。除奥斯汀和达拉斯外，该服务还在休斯敦、沃思堡、坦帕、圣安东尼奥、奥兰多和迈阿密运营。

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Cybercab在哪里运营

Tesla的服务在旧金山湾区也可使用，但由于加利福尼亚州的要求，那里的车辆由驾驶员控制。这款双门Cybercab目前仅在奥斯汀和达拉斯运营，而该服务在其他城市使用Model Y。

Tesla首席执行官埃隆·马斯克曾表示，公司最终计划在美国拥有200万辆Cybercab。Tesla还计划在明年夏天逐步停止Gigafactory Austin的Cybertruck生产，以提高Cybercab的产量。该公司最近表示，正向部分客户发送邀请，让其购买Cybercab供私人使用。据InsideEVs消息，该车辆运行需要订阅自动驾驶服务，费用为每月299美元。

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