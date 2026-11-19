Tesla начала развёртывать беспилотные роботакси Cybercab в Далласе, штат Техас. Это второй крупный город США после Остина, где компания использует эту модель в сервисе роботакси. Ранее Tesla уже обслуживала пассажиров в Далласе роботакси на базе Model Y.

Двухместное такси без руля

Cybercab рассчитан максимум на двух пассажиров и не имеет руля и педалей. Заказать поездку можно через приложение Tesla Robotaxi на смартфоне, сообщает InsideEVs.

По данным издания, Tesla сосредоточила расширение сервиса роботакси прежде всего в Техасе и Флориде, где регуляторных барьеров меньше. Помимо Остина и Далласа, сервис работает в Хьюстоне, Форт-Уэрте, Тампе, Сан-Антонио, Орландо и Майами.

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Где работает Cybercab

Сервис Tesla также доступен в районе залива Сан-Франциско, однако там транспортные средства контролируются водителями из-за требований Калифорнии. Двухдверный Cybercab сейчас работает только в Остине и Далласе, тогда как в других городах сервис использует Model Y.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что компания в конечном итоге планирует иметь в США два миллиона Cybercab. Tesla также планирует следующим летом свернуть производство Cybertruck на Gigafactory Austin, чтобы нарастить выпуск Cybercab. Компания недавно заявила, что отправляет отдельным клиентам приглашения приобрести Cybercab для частного использования. По информации InsideEVs, для работы автомобиля требуется подписка на автономное вождение стоимостью 299 долларов в месяц.

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