Tesla rozpoczęła wdrażanie autonomicznych robotaksówek Cybercab w Dallas w stanie Teksas. To drugie duże miasto w USA po Austin, w którym firma wykorzystuje ten model w usłudze robotaksówek. Wcześniej Tesla obsługiwała już pasażerów w Dallas robotaksówkami opartymi na Modelu Y.

Dwuosobowa taksówka bez kierownicy

Cybercab jest przeznaczony dla maksymalnie dwóch pasażerów i nie ma kierownicy ani pedałów. Przejazd można zamówić przez aplikację Tesla Robotaxi na smartfonie, informuje InsideEVs.

Według publikacji Tesla skoncentrowała rozwój robotaksówek przede wszystkim w Teksasie i na Florydzie, gdzie barier regulacyjnych jest mniej. Oprócz Austin i Dallas usługa działa w Houston, Fort Worth, Tampie, San Antonio, Orlando i Miami.

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Gdzie działa Cybercab

Usługa Tesli jest również dostępna w rejonie Zatoki San Francisco, jednak tam pojazdy są kontrolowane przez kierowców ze względu na wymogi Kalifornii. Dwudrzwiowy Cybercab działa obecnie tylko w Austin i Dallas, podczas gdy w innych miastach usługa wykorzystuje Model Y.

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk oświadczył, że firma ostatecznie planuje mieć w USA dwa miliony Cybercabów. Tesla planuje także przyszłego lata wygasić produkcję Cybertrucka w Gigafactory Austin, aby zwiększyć produkcję Cybercaba. Firma niedawno poinformowała, że wysyła wybranym klientom zaproszenia do zakupu Cybercaba do prywatnego użytku. Według InsideEVs samochód wymaga subskrypcji autonomicznej jazdy kosztującej 299 dolarów miesięcznie.

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