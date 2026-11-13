在美国，特斯拉已从其在线配置器中移除了最实惠的全轮驱动版Model Y电动跨界车。售价约4.2万美元的Model Y All-Wheel Drive版本已不再显示在该汽车制造商的网站上，InsideEVs报道。

全轮驱动版本的价格

目前，价格最低的双电机Model Y为Premium AWD配置，起售价为51,630美元。基础后轮驱动版Model Y仍在销售，起售价为41,630美元。

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这款从配置器中移除的Model Y AWD于2月推出。它使用了与单电机后轮驱动版本相同的电池。其EPA标称单次充电续航里程为294英里，比基础版Model Y RWD少54英里。其0至60英里/小时加速时间为4.6秒，比单电机版本快2.2秒。

基础版Model Y的配置

价格最低的后轮驱动版Model Y配备被动减震器，并支持最高225千瓦的充电功率。该配置的扬声器数量较少，座椅采用仿皮和织物包覆。该车没有FM收音机、后排屏幕和通风座椅；只有前排座椅提供加热功能。车辆配有玻璃车顶，但其被顶棚内衬完全遮挡。

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