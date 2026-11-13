Tesla убрала самую дешёвую полноприводную Model Y — InsideEVs

В США Tesla убрала из своего онлайн-конфигуратора самую доступную полноприводную версию электрического кроссовера Model Y. Модификация Model Y All-Wheel Drive, которая стоила около 42 тысяч долларов, больше не отображается на сайте автопроизводителя, сообщает InsideEVs.

Цена полноприводной версии

Теперь самой доступной Model Y с двумя электромоторами является комплектация Premium AWD, стартовая цена которой составляет 51 630 долларов. Базовая заднеприводная Model Y остаётся в продаже и стоит от 41 630 долларов.

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Снятую с конфигуратора Model Y AWD представили в феврале. Она использовала такую же батарею, как одномоторная заднеприводная версия. Её заявленный запас хода по EPA составлял 294 мили на одном заряде — на 54 мили меньше, чем у базовой Model Y RWD. Разгон от 0 до 60 миль в час занимал 4,6 секунды, что на 2,2 секунды быстрее показателя одномоторной модификации.

Оснащение базовой Model Y

Самая доступная заднеприводная Model Y оснащена пассивными амортизаторами и поддерживает зарядку мощностью до 225 кВт. В этой комплектации меньше динамиков, а сиденья отделаны искусственной кожей и тканью. Автомобиль не имеет FM-радио, заднего экрана и вентилируемых сидений; подогрев доступен только для передних кресел. Стеклянная крыша установлена, однако её полностью закрывает обшивка потолка.

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