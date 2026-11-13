W USA Tesla usunęła ze swojego internetowego konfiguratora najtańszą wersję elektrycznego crossovera Model Y z napędem na wszystkie koła. Wariant Model Y All-Wheel Drive, który kosztował około 42 tys. dolarów, nie jest już wyświetlany na stronie producenta, informuje InsideEVs.

Cena wersji z napędem na wszystkie koła

Obecnie najtańszą Model Y z dwoma silnikami elektrycznymi jest wersja Premium AWD, której cena początkowa wynosi 51 630 dolarów. Bazowa Model Y z napędem na tylne koła pozostaje w sprzedaży i kosztuje od 41 630 dolarów.

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Model Y AWD usunięta z konfiguratora została zaprezentowana w lutym. Korzystała z tej samej baterii co jednomotorowa wersja z napędem na tylne koła. Jej deklarowany zasięg według EPA wynosił 294 mile na jednym ładowaniu — o 54 mile mniej niż w bazowej Model Y RWD. Przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę zajmowało 4,6 sekundy, czyli o 2,2 sekundy szybciej niż w wersji jednomotorowej.

Wyposażenie bazowej Model Y

Najtańsza Model Y z napędem na tylne koła ma pasywne amortyzatory i obsługuje ładowanie z mocą do 225 kW. W tej wersji jest mniej głośników, a fotele są wykończone sztuczną skórą i tkaniną. Samochód nie ma radia FM, tylnego ekranu ani wentylowanych siedzeń; podgrzewanie jest dostępne tylko dla przednich foteli. Szklany dach jest zamontowany, jednak całkowicie zasłania go podsufitka.

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