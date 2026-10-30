在黎巴嫩，Ad-Diyar报纸报道称，美国总统唐纳德·特朗普据称承诺，如果贝鲁特加入《亚伯拉罕协议》，他将推动以色列国防军全面撤出该国南部。《耶路撒冷邮报》援引一名来自波斯湾国家的高级外交消息人士报道了此事。

据Ad-Diyar称，美国的承诺是正式义务。与此同时，该报没有提供文件证明这一信息，也没有透露该外交官的姓名及其所代表的国家。白宫也未证实这些说法。报道没有说明这些承诺具体是在何时作出、传达给了谁，以及是否设定了履行期限。

以色列的条件

以色列高级官员回应这一报道时表示，在真主党被解除武装之前，以色列不会撤出其部队。他们称，以军可能的重新部署将取决于真主党在黎巴嫩全境被解除武装，而不仅限于靠近以色列边境的地区。

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官员们还指出，在消除其与真主党相关联的安全威胁后，以色列不排除与黎巴嫩达成和平协议的可能性。

外交提议

Ad-Diyar将这种解决方案的前景与华盛顿和德黑兰之间可能达成的更广泛协议或战略谅解联系起来。该报还称，伊朗领导层据称命令真主党不要为支持伊朗而参与一场新的战争，原因是担心黎巴嫩出现更广泛的升级。

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩主张维持联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）在该国南部的存在，或在那里部署欧洲部队。总理纳瓦夫·萨拉姆表示，黎巴嫩国家必须仅通过自身安全部队对全国全境行使权力。

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