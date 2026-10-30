Трамп нібито пообіцяв домагатися виведення ЦАХАЛу з Лівану — Jerusalem Post

У Лівані газета Ad-Diyar повідомила, що президент США Дональд Трамп нібито пообіцяв домагатися повного виведення Армії оборони Ізраїлю з півдня країни, якщо Бейрут приєднається до Авраамових угод. Про це пише Jerusalem Post з посиланням на високопоставлене дипломатичне джерело з країн Перської затоки.

За версією Ad-Diyar, американські обіцянки були офіційними зобов’язаннями. Водночас газета не надала документів на підтвердження цієї інформації, не назвала дипломата та державу, яку він представляє. Білий дім також не підтверджував ці твердження. У публікації не уточнюється, коли саме були надані такі обіцянки, кому їх передали та чи встановлювали строки їх виконання.

Умови Ізраїлю

Високопоставлені ізраїльські посадовці у відповідь на повідомлення заявили, що Ізраїль не виведе свої сили, доки угруповання «Хезболла» не буде роззброєне. За їхніми словами, можливе передислокування ізраїльських військ залежатиме від роззброєння «Хезболли» на всій території Лівану, а не лише в районах поблизу ізраїльського кордону.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посадовці також зазначили, що Ізраїль не відкидає можливості укласти мирну угоду з Ліваном після усунення безпекової загрози, яку пов’язує з «Хезболлою».

Дипломатичні пропозиції

Ad-Diyar пов’язує перспективи такого врегулювання з можливою ширшою домовленістю або стратегічним взаєморозумінням між Вашингтоном і Тегераном. Газета також стверджує, що іранське керівництво нібито наказало «Хезболлі» не вступати в нову війну на підтримку Ірану через побоювання ширшої ескалації в Лівані.

Президент Лівану Жозеф Аун висловився за збереження присутності Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) на півдні країни або за розгортання там європейських сил. Прем’єр-міністр Наваф Салам заявив, що ліванська держава має здійснювати владу над усією територією країни лише через власні сили безпеки.

Читай нас у