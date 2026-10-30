W Libanie gazeta Ad-Diyar poinformowała, że prezydent USA Donald Trump miał obiecać dążenie do całkowitego wycofania Izraelskich Sił Obronnych z południa kraju, jeśli Bejrut przystąpi do Porozumień Abrahamowych. Pisze o tym Jerusalem Post, powołując się na wysokiego rangą źródło dyplomatyczne z państw Zatoki Perskiej.

Według Ad-Diyar amerykańskie obietnice były oficjalnymi zobowiązaniami. Jednocześnie gazeta nie przedstawiła dokumentów potwierdzających te informacje, nie podała nazwiska dyplomaty ani państwa, które reprezentuje. Biały Dom również nie potwierdził tych twierdzeń. Publikacja nie precyzuje, kiedy dokładnie złożono takie obietnice, komu je przekazano ani czy wyznaczono terminy ich realizacji.

Warunki Izraela

Wysocy rangą izraelscy urzędnicy, odpowiadając na doniesienia, oświadczyli, że Izrael nie wycofa swoich sił, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony. Według nich ewentualne przegrupowanie izraelskich wojsk będzie zależało od rozbrojenia Hezbollahu na całym terytorium Libanu, a nie tylko na obszarach w pobliżu izraelskiej granicy.

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Urzędnicy zaznaczyli również, że Izrael nie wyklucza możliwości zawarcia porozumienia pokojowego z Libanem po usunięciu zagrożenia dla bezpieczeństwa, które wiąże z Hezbollahem.

Propozycje dyplomatyczne

Ad-Diyar wiąże perspektywy takiego uregulowania z możliwym szerszym porozumieniem lub strategicznym porozumieniem między Waszyngtonem a Teheranem. Gazeta twierdzi również, że irańskie kierownictwo miało nakazać Hezbollahowi, by nie przystępował do nowej wojny na rzecz Iranu z obawy przed szerszą eskalacją w Libanie.

Prezydent Libanu Joseph Aoun opowiedział się za utrzymaniem obecności Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL) na południu kraju lub rozmieszczeniem tam sił europejskich. Premier Nawaf Salam oświadczył, że państwo libańskie musi sprawować władzę nad całym terytorium kraju wyłącznie za pośrednictwem własnych sił bezpieczeństwa.

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