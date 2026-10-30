В Ливане газета Ad-Diyar сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал добиваться полного вывода Армии обороны Израиля с юга страны, если Бейрут присоединится к Авраамовым соглашениям. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник из стран Персидского залива.

По версии Ad-Diyar, американские обещания были официальными обязательствами. В то же время газета не предоставила документов в подтверждение этой информации, не назвала дипломата и государство, которое он представляет. Белый дом также не подтверждал эти утверждения. В публикации не уточняется, когда именно были даны такие обещания, кому их передали и устанавливались ли сроки их выполнения.

Условия Израиля

Высокопоставленные израильские чиновники в ответ на сообщение заявили, что Израиль не выведет свои силы, пока группировка «Хезболла» не будет разоружена. По их словам, возможная передислокация израильских войск будет зависеть от разоружения «Хезболлы» на всей территории Ливана, а не только в районах вблизи израильской границы.

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Чиновники также отметили, что Израиль не исключает возможности заключения мирного соглашения с Ливаном после устранения угрозы безопасности, которую он связывает с «Хезболлой».

Дипломатические предложения

Ad-Diyar связывает перспективы такого урегулирования с возможной более широкой договоренностью или стратегическим взаимопониманием между Вашингтоном и Тегераном. Газета также утверждает, что иранское руководство якобы приказало «Хезболле» не вступать в новую войну в поддержку Ирана из-за опасений более широкой эскалации в Ливане.

Президент Ливана Жозеф Аун высказался за сохранение присутствия Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) на юге страны или за развертывание там европейских сил. Премьер-министр Наваф Салам заявил, что ливанское государство должно осуществлять власть над всей территорией страны только через собственные силы безопасности.

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