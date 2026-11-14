据BBC体育报道，英格兰队主教练托马斯·图赫尔将在周日于马德里对阵西班牙的欧洲国家联赛比赛前，提醒球员注意欧足联的反种族主义程序。

这场比赛将在大都会球场举行，该球场是马德里竞技的主场。这将是英格兰队自2004年以来首次在西班牙首都比赛。当时，在圣地亚哥·伯纳乌球场举行的一场友谊赛因针对英格兰球员的种族主义叫喊而蒙上阴影，其中包括阿什利·科尔和里奥·费迪南德。

欧足联的三阶段应对措施

图赫尔表示，鉴于马德里此前发生的事件，球队可能会在赛前花几分钟说明应对程序。他还提到，2025年9月在贝尔格莱德对阵塞尔维亚之前，也进行过类似讨论。

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欧足联在球场发生歧视事件时实施三阶段程序。首先，裁判暂停比赛，并要求通过广播系统发布公告。如果违规行为持续，官员可以将比赛中断五至10分钟，并让两队离场。如果在第二次暂停后歧视性行为仍在继续，比赛可能会被终止。

比赛的赛事意义

赛前，英格兰在欧洲国家联赛小组中落后西班牙3分。获胜将确保英格兰队获得小组第一，并在四分之一决赛抽签中占据更有利的位置。同时，卫冕世界冠军西班牙队已连续43场不败，其中9月在温布利以3:2击败英格兰队。

上个月，西班牙足球协会被罚款，并被要求在下一场友谊赛中部分关闭球场。原因是球迷在对阵埃及的比赛中，针对穆斯林发出伊斯兰恐惧症和仇外叫喊。

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