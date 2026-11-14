Тренер Тухель нагадає Англії антирасистський протокол УЄФА — BBC Sport

Тренер збірної Англії Томас Тухель перед недільним матчем Ліги націй проти Іспанії в Мадриді нагадає футболістам про антирасистський протокол УЄФА. Про це повідомляє BBC Sport.

Поєдинок на стадіоні «Метрополітано», домашній арені мадридського «Атлетіко», стане для англійців першим матчем у столиці Іспанії з 2004 року. Тоді товариська гра на «Сантьяго Бернабеу» була затьмарена расистськими вигуками на адресу англійських футболістів, зокрема Ешлі Коула та Ріо Фердінанда.

Три етапи реагування УЄФА

Тухель зазначив, що перед матчем команда може приділити кілька хвилин поясненню порядку дій, зважаючи на попередні інциденти в Мадриді. Він також згадав, що подібне обговорення відбулося перед грою проти Сербії в Белграді у вересні 2025 року.

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УЄФА застосовує триступеневий протокол у разі дискримінаційних інцидентів на стадіонах. Спочатку арбітр зупиняє гру та просить зробити оголошення через систему оповіщення. Якщо порушення тривають, посадовці можуть перервати матч на п'ять-десять хвилин і вивести команди з поля. У разі продовження дискримінаційної поведінки після другої зупинки матч можуть припинити.

Турнірне значення матчу

Перед зустріччю Англія відстає від Іспанії на три очки у своїй групі Ліги націй. Перемога забезпечить англійській збірній перше місце в групі та сприятливіший жереб чвертьфіналу. Водночас чинні чемпіони світу іспанці не програють у 43 матчах, зокрема у вересні перемогли Англію на «Вемблі» з рахунком 3:2.

Минулого місяця Іспанську футбольну федерацію оштрафували та зобов'язали провести наступний товариський матч із частковим закриттям стадіону. Причиною стали ісламофобські та ксенофобські вигуки вболівальників на адресу мусульман під час гри проти Єгипту.

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