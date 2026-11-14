Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel przypomni piłkarzom o protokole UEFA przeciw rasizmowi przed niedzielnym meczem Ligi Narodów z Hiszpanią w Madrycie. Poinformowało o tym BBC Sport.

Mecz na stadionie Metropolitano, domowej arenie Atlético Madryt, będzie dla Anglików pierwszym spotkaniem w stolicy Hiszpanii od 2004 roku. Wówczas towarzyski mecz na Santiago Bernabéu został przyćmiony przez rasistowskie okrzyki skierowane do angielskich piłkarzy, w tym Ashleya Cole’a i Rio Ferdinanda.

Trzy etapy reakcji UEFA

Tuchel zaznaczył, że przed meczem zespół może poświęcić kilka minut na wyjaśnienie procedury, biorąc pod uwagę wcześniejsze incydenty w Madrycie. Przypomniał również, że podobna rozmowa odbyła się przed spotkaniem z Serbią w Belgradzie we wrześniu 2025 roku.

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UEFA stosuje trzystopniowy protokół w przypadku incydentów dyskryminacyjnych na stadionach. Najpierw sędzia przerywa grę i prosi o nadanie komunikatu przez system nagłośnienia. Jeśli naruszenia trwają, działacze mogą przerwać mecz na pięć do 10 minut i sprowadzić drużyny z boiska. Jeżeli dyskryminacyjne zachowanie będzie kontynuowane po drugim przerwaniu, mecz może zostać zakończony.

Znaczenie meczu dla turnieju

Przed spotkaniem Anglia traci do Hiszpanii trzy punkty w swojej grupie Ligi Narodów. Zwycięstwo zapewni reprezentacji Anglii pierwsze miejsce w grupie i korzystniejsze losowanie ćwierćfinału. Jednocześnie aktualni mistrzowie świata, Hiszpanie, nie przegrali od 43 meczów, a we wrześniu pokonali Anglię na Wembley 3:2.

W ubiegłym miesiącu Hiszpańska Federacja Piłkarska została ukarana grzywną i zobowiązana do rozegrania następnego meczu towarzyskiego przy częściowo zamkniętym stadionie. Powodem były islamofobiczne i ksenofobiczne okrzyki kibiców skierowane do muzułmanów podczas meczu z Egiptem.

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