Тренер сборной Англии Томас Тухель напомнит футболистам об антирасистском протоколе УЕФА перед воскресным матчем Лиги наций против Испании в Мадриде. Об этом сообщает BBC Sport.

Поединок на стадионе «Метрополитано», домашней арене мадридского «Атлетико», станет для англичан первым матчем в столице Испании с 2004 года. Тогда товарищеская игра на «Сантьяго Бернабеу» была омрачена расистскими выкриками в адрес английских футболистов, в частности Эшли Коула и Рио Фердинанда.

Три этапа реагирования УЕФА

Тухель отметил, что перед матчем команда может уделить несколько минут объяснению порядка действий, учитывая предыдущие инциденты в Мадриде. Он также вспомнил, что подобное обсуждение состоялось перед игрой против Сербии в Белграде в сентябре 2025 года.

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УЕФА применяет трёхступенчатый протокол в случае дискриминационных инцидентов на стадионах. Сначала арбитр останавливает игру и просит сделать объявление через систему оповещения. Если нарушения продолжаются, официальные лица могут прервать матч на пять—десять минут и увести команды с поля. В случае продолжения дискриминационного поведения после второй остановки матч могут прекратить.

Турнирное значение матча

Перед встречей Англия отстаёт от Испании на три очка в своей группе Лиги наций. Победа обеспечит английской сборной первое место в группе и более благоприятную жеребьёвку четвертьфинала. В то же время действующие чемпионы мира испанцы не проигрывают в 43 матчах, в том числе в сентябре победили Англию на «Уэмбли» со счётом 3:2.

В прошлом месяце Испанская футбольная федерация была оштрафована и обязана провести следующий товарищеский матч при частично закрытом стадионе. Причиной стали исламофобские и ксенофобские выкрики болельщиков в адрес мусульман во время игры против Египта.

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