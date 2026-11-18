周二，斯洛伐克数千人抗议总理罗伯特·菲佐及其亲俄政府。规模最大的集会在布拉迪斯拉发的斯洛伐克民族起义广场举行，据组织者估计，约有2.5万名参与者聚集于此，德国之声报道。

天鹅绒革命周年纪念日的集会

抗议活动由反对党和非政府组织发起。该国其他城市也举行了集会，包括科希策和班斯卡-比斯特里察。

示威活动在1989年天鹅绒革命周年纪念日举行，这场革命结束了当时捷克斯洛伐克数十年的共产主义统治。参与者纪念统治捷克斯洛伐克41年的共产主义独裁统治垮台，并呼吁加大对乌克兰的支持。

抗议者的口号包括：“我们受够菲佐了。”一块标语牌建议这位总理“下地狱去”。

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对菲佐政策的批评

罗伯特·菲佐于2023年重返政府首脑职位后，多次成为抗议的对象。他反对向乌克兰提供军事援助，并支持与侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京保持密切关系，尽管欧盟对俄罗斯实施了制裁。

菲佐还因试图加强对媒体和文化的控制，以及限制LGBTQ+人士权利而受到批评。去年，斯洛伐克宪法作出修正，根据修正内容，国内立法优先于欧盟法律。

74岁的医生伊戈尔·维科对法新社说：“我们是欧盟中最后一个与俄罗斯人谈判的国家……这是耻辱。”

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