Na Słowacji tysiące osób protestowały we wtorek przeciwko premierowi Robertowi Ficy i jego prorosyjskiemu rządowi. Największa akcja odbyła się na placu Słowackiego Powstania Narodowego w Bratysławie, gdzie według szacunków organizatorów zgromadziło się około 25 tysięcy uczestników, informuje Deutsche Welle.

Akcje w rocznicę aksamitnej rewolucji

Protesty zorganizowały partie opozycyjne i organizacje pozarządowe. Wiecie odbyły się także w innych miastach kraju, w tym w Koszycach i Bańskiej Bystrzycy.

Demonstracje odbyły się w rocznicę aksamitnej rewolucji z 1989 roku, która zakończyła dziesięciolecia komunistycznych rządów w ówczesnej Czechosłowacji. Uczestnicy uczcili upadek komunistycznej dyktatury, która rządziła Czechosłowacją przez 41 lat, a także wezwali do większego wsparcia dla Ukrainy.

Wśród haseł protestujących było: „Mamy dość Ficy”. Na jednym z plakatów proponowano premierowi, by „poszedł do piekła”.

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Krytyka polityki Ficy

Robert Fico, który powrócił na stanowisko szefa rządu w 2023 roku, wielokrotnie był celem protestów. Sprzeciwiał się pomocy wojskowej dla Ukrainy i popierał bliskie relacje z prezydentem państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem, mimo sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

Ficę krytykowano także za dążenie do wzmocnienia kontroli nad mediami i kulturą oraz za ograniczanie praw osób LGBTQ+. W ubiegłym roku do konstytucji Słowacji wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi ustawodawstwo krajowe ma pierwszeństwo przed prawem UE.

„Jesteśmy ostatni w Unii Europejskiej, którzy prowadzą negocjacje z Rosjanami... To hańba” — powiedział AFP 74-letni lekarz Igor Vico.

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