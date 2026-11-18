В Словакии тысячи людей во вторник протестовали против премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийского правительства. Самая массовая акция состоялась на площади Словацкого национального восстания в Братиславе, где, по оценке организаторов, собрались около 25 тысяч участников, сообщает Deutsche Welle.

Акции в годовщину Бархатной революции

Протесты организовали оппозиционные партии и неправительственные организации. Митинги также прошли в других городах страны, в частности в Кошице и Банска-Бистрице.

Демонстрации состоялись в годовщину Бархатной революции 1989 года, которая завершила десятилетия коммунистического правления в тогдашней Чехословакии. Участники почтили падение коммунистической диктатуры, правившей Чехословакией 41 год, а также призвали к большей поддержке Украины.

Среди лозунгов протестующих звучало: «С нас хватит Фицо». На одном из плакатов премьер-министру предлагали «идти к черту».

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Критика политики Фицо

Роберт Фицо, который вернулся на должность главы правительства в 2023 году, неоднократно становился объектом протестов. Он выступал против военной помощи Украине и поддерживал тесные связи с президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным, несмотря на санкции Европейского Союза против России.

Фицо также критиковали за стремление усилить контроль над СМИ и культурой, а также за ограничение прав ЛГБТК+ людей. В прошлом году в конституцию Словакии внесли изменения, согласно которым национальное законодательство имеет приоритет над правом ЕС.

«Мы последние в Европейском Союзе, кто ведет переговоры с россиянами... Это позор», — сказал AFP 74-летний врач Игор Вико.

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