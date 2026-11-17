英国政府内政部表示，将把经济剥削认定为现代奴役和人口贩运的一种形式。这一变化发生在巴基斯坦护工阿里对其案件提出法律挑战之后。阿里称，他向一名中间人支付了2.2万英镑，以获得一份并不存在的英国护理院工作。

据《卫报》报道，阿里（化名）联系了一名由朋友推荐的代理人。该中间人保证能够为他办理在英国护理行业工作的担保证明。

交钱后，阿里收到了他认为是真实的文件，以及面向医疗和护理行业技术工人的签证。2023年10月，他与妻子和两个年幼的孩子搬到英国。他向亲属借钱支付文件费用。

疑似诈骗

抵达后，阿里多次拨打提供的电话号码，询问自己何时能够开始工作。后来，他被要求前往一家汽车经销店，一名男子在那里告诉他，他可能遭遇了诈骗，因为此前已有其他处于类似情况的人被引导到那里。

推荐该代理人的朋友也表示，他没有得到承诺的工作，随后返回了巴基斯坦。阿里说，由于损失了这笔钱，他的家人已没有生活来源。

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内政部重新审视其做法

阿里向针对潜在人口贩运和现代奴役受害者的国家转介机制提出申请，但起初未被认定为潜在受害者。在Work Rights Centre和Central England Law Centre的支持下，他就内政大臣未将经济剥削列入现代奴役形式的决定提出挑战。

今年提出司法审查申请后，决定被改变：内政部将把阿里的案件作为可能的人口贩运案件处理。该部门在一项法院命令中承认，此前对“剥削”概念采取了过于狭窄的做法。

Work Rights Centre移民事务负责人卢克·派珀表示，该组织还遇到过其他移民工人遭受经济剥削的案例。根据该组织对100多名从事护理工作的移民进行的调查，74%的人报告遭遇过某种形式的经济剥削。

内政部表示，对签证申请人和签证持有人的经济剥削不可接受。该部门指出，一旦发现滥用行为，将与执法机构及保护弱势群体的合作伙伴协作，并对责任人采取行动。

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