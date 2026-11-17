В Великобритании Home Office заявило, что будет признавать финансовую эксплуатацию формой современного рабства и торговли людьми. Это произошло после юридического оспаривания дела пакистанского работника по уходу Али, который заявил, что передал 22 тысячи фунтов посреднику за работу в британском доме ухода, которой не существовало.

Как сообщает The Guardian, Али (имя изменено) связался с агентом, которого ему порекомендовал друг. Посредник заверял, что сможет оформить сертификат спонсорства для работы в сфере ухода в Великобритании.

После передачи денег Али получил документы, которые считал подлинными, а также визу для квалифицированных работников сферы здравоохранения и ухода. В октябре 2023 года он вместе с женой и двумя маленькими детьми переехал в Великобританию. Деньги на документы он занял у родственников.

Предполагаемое мошенничество

После прибытия Али неоднократно звонил по предоставленному номеру, чтобы узнать, когда сможет начать работу. Позднее его попросили прийти в автосалон, где мужчина сообщил ему, что он, вероятно, стал жертвой мошенничества, поскольку туда уже направляли других людей в похожей ситуации.

Друг, рекомендовавший агента, также сообщил, что не получил обещанную работу, после чего вернулся в Пакистан. По словам Али, из-за потери денег его семья осталась без средств.

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Пересмотр подхода Home Office

Али обратился в национальный механизм перенаправления потенциальных жертв торговли людьми и современного рабства, однако сначала его не признали потенциальной жертвой. При поддержке Work Rights Centre и Central England Law Centre он оспорил решение министра внутренних дел из-за невключения финансовой эксплуатации в перечень форм современного рабства.

После подачи в этом году заявления о судебном пересмотре решение изменили: Home Office рассмотрит дело Али как возможный случай торговли людьми. В судебном постановлении ведомство признало, что ранее применяло слишком узкий подход к понятию эксплуатации.

Руководитель иммиграционного направления Work Rights Centre Люк Пайпер сообщил, что организация сталкивалась с другими случаями финансовой эксплуатации работников-мигрантов. По результатам ее опроса более 100 мигрантов, работающих в сфере ухода, 74% сообщили о той или иной форме финансовой эксплуатации.

В Home Office заявили, что финансовая эксплуатация заявителей на визы и владельцев виз неприемлема. Ведомство отметило, что при выявлении злоупотреблений сотрудничает с правоохранительными органами и партнерами по защите уязвимых людей, а также принимает меры в отношении ответственных лиц.

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