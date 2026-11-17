W Wielkiej Brytanii Home Office oświadczyło, że będzie uznawać wykorzystywanie finansowe za formę współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Stało się to po prawnym zaskarżeniu sprawy pakistańskiego opiekuna Alego, który twierdził, że przekazał 22 tysiące funtów pośrednikowi za pracę w brytyjskim domu opieki, która nie istniała.

Jak informuje The Guardian, Ali (imię zmienione) skontaktował się z agentem poleconym mu przez przyjaciela. Pośrednik zapewniał, że będzie mógł załatwić certyfikat sponsora umożliwiający pracę w sektorze opieki w Wielkiej Brytanii.

Po przekazaniu pieniędzy Ali otrzymał dokumenty, które uważał za prawdziwe, a także wizę dla wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia i opieki. W październiku 2023 roku przeprowadził się do Wielkiej Brytanii wraz z żoną i dwojgiem małych dzieci. Pieniądze na dokumenty pożyczył od krewnych.

Podejrzenie oszustwa

Po przybyciu Ali wielokrotnie dzwonił pod podany numer, aby dowiedzieć się, kiedy będzie mógł rozpocząć pracę. Później poproszono go o przyjście do salonu samochodowego, gdzie mężczyzna powiedział mu, że prawdopodobnie padł ofiarą oszustwa, ponieważ kierowano tam już inne osoby w podobnej sytuacji.

Przyjaciel, który polecił agenta, również poinformował, że nie otrzymał obiecanej pracy, po czym wrócił do Pakistanu. Według Alego jego rodzina została bez środków z powodu utraty pieniędzy.

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Przegląd podejścia Home Office

Ali zwrócił się do krajowego mechanizmu kierowania potencjalnych ofiar handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, lecz początkowo nie został uznany za potencjalną ofiarę. Przy wsparciu Work Rights Centre i Central England Law Centre zaskarżył decyzję ministra spraw wewnętrznych z powodu niewłączenia wykorzystywania finansowego do form współczesnego niewolnictwa.

Po złożeniu w tym roku wniosku o kontrolę sądową decyzję zmieniono: Home Office rozpatrzy sprawę Alego jako możliwy przypadek handlu ludźmi. W postanowieniu sądowym resort przyznał, że wcześniej stosował zbyt wąskie podejście do pojęcia wykorzystywania.

Szef działu imigracyjnego Work Rights Centre, Luke Piper, poinformował, że organizacja zetknęła się z innymi przypadkami wykorzystywania finansowego pracowników migrujących. Według wyników jej badania obejmującego ponad 100 migrantów pracujących w opiece, 74% zgłosiło jakąś formę wykorzystywania finansowego.

Home Office oświadczyło, że wykorzystywanie finansowe osób ubiegających się o wizy i posiadaczy wiz jest niedopuszczalne. Resort zaznaczył, że po wykryciu nadużyć współpracuje z organami ścigania i partnerami chroniącymi osoby znajdujące się w trudnej sytuacji oraz podejmuje działania wobec osób odpowiedzialnych.

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