BAE Systems在南威尔士格拉斯科德开设了一座新的炮弹装填炸药车间。据European Security and Defence报道，该设施是英国首座完全自动化的大口径弹药工厂。

对炮弹生产的投资

这座采用熔铸技术的新车间是BAE Systems 1.8亿英镑投资的一部分。该公司表示，这些投资将使155毫米炮弹的生产能力提高16倍。

该设施将使用机器人系统和自动驾驶运输车辆。它们将提供精准、安全且受保护的生产环境。BAE Systems表示，对人员的有限需求将能够显著延长运行时间并提高产量。

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大规模生产前的测试

熔铸工艺包括熔化炸药并将其灌注到炮弹中。冷却后，炮弹将为最终组装做准备。计划在初步实弹测试阶段结束后开始大规模生产。

BAE Systems Digital Intelligence & Land部门总经理安德烈娅·汤普森表示，将格拉斯科德工厂的经验与自动化相结合，将提高生产能力和供应韧性。这座自20世纪40年代起运营的设施专门从事弹药和含能材料的生产、组装及测试。

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