Компания BAE Systems открыла в Гласкоэде, Южный Уэльс, новый цех для снаряжения артиллерийских снарядов взрывчатыми веществами. Предприятие стало первым в Великобритании полностью автоматизированным заводом крупнокалиберных боеприпасов, сообщает European Security and Defence.

Инвестиции в производство снарядов

Новый цех, использующий технологию melt-cast, является частью инвестиций BAE Systems в объеме 180 млн фунтов стерлингов. По данным компании, эти вложения должны обеспечить 16-кратное увеличение производственных мощностей по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов.

На предприятии будут работать роботизированные системы и автономные транспортные средства. Они должны обеспечить точную, безопасную и защищенную производственную среду. Ограниченная потребность в персонале, как отмечает BAE Systems, позволит существенно увеличить продолжительность работы и объемы выпуска.

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Испытания перед масштабным производством

Процесс melt-cast предусматривает плавление взрывчатого вещества и его заливку в артиллерийские снаряды. После охлаждения их готовят к окончательной сборке. Масштабное производство планируют начать после начального этапа натурных испытаний.

Управляющий директор подразделения BAE Systems Digital Intelligence & Land Андреа Томпсон заявила, что сочетание опыта площадки в Гласкоэде с автоматизацией должно увеличить производственные возможности и устойчивость поставок. Предприятие, работающее с 1940-х годов, специализируется на производстве, сборке и испытаниях боеприпасов и энергетических материалов.

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