Firma BAE Systems otworzyła w Glascoed w południowej Walii nowy zakład napełniania pocisków artyleryjskich materiałami wybuchowymi. Przedsiębiorstwo jest pierwszym w Wielkiej Brytanii w pełni zautomatyzowanym zakładem produkcji amunicji wielkokalibrowej, informuje European Security and Defence.

Inwestycje w produkcję pocisków

Nowy zakład, wykorzystujący technologię melt-cast, jest częścią inwestycji BAE Systems o wartości 180 mln funtów szterlingów. Według firmy nakłady te mają zapewnić 16-krotny wzrost mocy produkcyjnych w zakresie pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm.

W zakładzie będą wykorzystywane systemy robotyczne i autonomiczne pojazdy. Mają one zapewnić precyzyjne, bezpieczne i chronione środowisko produkcyjne. Ograniczone zapotrzebowanie na personel, jak podaje BAE Systems, umożliwi znaczące zwiększenie czasu pracy oraz wielkości produkcji.

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Testy przed produkcją na dużą skalę

Proces melt-cast polega na topieniu materiału wybuchowego i wlewaniu go do pocisków artyleryjskich. Po schłodzeniu są one przygotowywane do końcowego montażu. Rozpoczęcie produkcji na dużą skalę zaplanowano po początkowym etapie prób poligonowych.

Dyrektor zarządzająca BAE Systems Digital Intelligence & Land, Andrea Thompson, oświadczyła, że połączenie doświadczenia zakładu w Glascoed z automatyzacją ma zwiększyć możliwości produkcyjne i odporność dostaw. Zakład, działający od lat 40. XX wieku, specjalizuje się w produkcji, montażu i testowaniu amunicji oraz materiałów energetycznych.

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