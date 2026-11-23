W Wielkiej Brytanii otwarto zautomatyzowany zakład produkcji amunicji — European Security and Defence
Firma BAE Systems otworzyła w Glascoed w południowej Walii nowy zakład napełniania pocisków artyleryjskich materiałami wybuchowymi. Przedsiębiorstwo jest pierwszym w Wielkiej Brytanii w pełni zautomatyzowanym zakładem produkcji amunicji wielkokalibrowej, informuje European Security and Defence.
Inwestycje w produkcję pocisków
Nowy zakład, wykorzystujący technologię melt-cast, jest częścią inwestycji BAE Systems o wartości 180 mln funtów szterlingów. Według firmy nakłady te mają zapewnić 16-krotny wzrost mocy produkcyjnych w zakresie pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm.
W zakładzie będą wykorzystywane systemy robotyczne i autonomiczne pojazdy. Mają one zapewnić precyzyjne, bezpieczne i chronione środowisko produkcyjne. Ograniczone zapotrzebowanie na personel, jak podaje BAE Systems, umożliwi znaczące zwiększenie czasu pracy oraz wielkości produkcji.
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Testy przed produkcją na dużą skalę
Proces melt-cast polega na topieniu materiału wybuchowego i wlewaniu go do pocisków artyleryjskich. Po schłodzeniu są one przygotowywane do końcowego montażu. Rozpoczęcie produkcji na dużą skalę zaplanowano po początkowym etapie prób poligonowych.
Dyrektor zarządzająca BAE Systems Digital Intelligence & Land, Andrea Thompson, oświadczyła, że połączenie doświadczenia zakładu w Glascoed z automatyzacją ma zwiększyć możliwości produkcyjne i odporność dostaw. Zakład, działający od lat 40. XX wieku, specjalizuje się w produkcji, montażu i testowaniu amunicji oraz materiałów energetycznych.