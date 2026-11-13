英国提出探测镜像生命的方法——ScienceAlert

英国斯特拉斯克莱德大学和杜伦大学的研究人员提出了一种可能的原则，用于探测所谓的镜像生命——其分子具有与地球生命通常情况相反手性的假想生物体。该研究发表在《Royal Society Open Science》期刊上，ScienceAlert报道称。

基于偏振光的方法

所提出的方法基于圆偏振发光——这种光的性质可以表明分子的手性。手性是指一种结构可以以彼此互为镜像的形式存在的性质，类似于左手和右手。

科学家认为，可以向样本中加入荧光探针，随后测量发射特征。如果镜像生物体在化学上与普通地球生命相似，这类信号理论上可能有助于识别不同寻常的分子结构。

该方法尚未经过测试

这项研究没有进行实验。作者描述了如何将现有的圆偏振发光记录技术改用于相机、显微镜和其他扫描设备。

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研究人员称，这种方法的优势之一是可以在不创造镜像生物体本身的情况下开发该方法。他们还建议同时使用多种不同的荧光探针，以降低出现假阳性结果的可能性。

下一阶段应是在普通细胞上测试这些探针。这将有助于评估如何识别其假想的镜像版本，并改进光探测和样本的荧光染色。

镜像生命至今尚未被发现或创造出来。与此同时，研究人员指出了潜在风险，主要与假想的镜像细菌有关：现有药物可能对具有不同分子手性的生物体不起作用。科学和监管机构已经呼吁严格限制对镜像细菌的实验室开发。

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