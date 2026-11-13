В Британии предложили метод обнаружения зеркальной жизни — ScienceAlert

Исследователи из Университета Стратклайда и Даремского университета в Великобритании предложили возможный принцип обнаружения так называемой зеркальной жизни — гипотетических организмов, молекулы которых имели бы противоположную привычной для земной жизни хиральность. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, сообщает ScienceAlert.

Метод на основе поляризованного света

Предложенный подход основан на круговой поляризованной люминесценции — свойстве света, которое может указывать на хиральность молекул. Хиральностью называют свойство структуры существовать в формах, являющихся зеркальными отражениями друг друга, подобно левой и правой руке.

Ученые предполагают, что к образцу можно добавить флуоресцентные зонды, а затем измерять характер излучения. При условии, что зеркальные организмы были бы химически похожи на обычную земную жизнь, такие сигналы теоретически могли бы помочь определить необычную молекулярную структуру.

Метод еще не тестировали

В рамках этой работы эксперименты не проводились. Авторы описали, как существующие технологии регистрации круговой поляризованной люминесценции можно было бы адаптировать для камер, микроскопов и других сканирующих устройств.

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Одним из преимуществ такого подхода исследователи называют возможность разрабатывать методику без создания самих зеркальных организмов. Они также предлагают одновременно использовать несколько различных флуоресцентных зондов, чтобы снизить вероятность ложноположительных результатов.

Следующим этапом должно стать испытание зондов на обычных клетках. Это поможет оценить, как можно было бы распознавать их гипотетические зеркальные версии, а также усовершенствовать детекцию света и флуоресцентное окрашивание образцов.

Зеркальная жизнь до сих пор не обнаружена и не создана. В то же время исследователи обращают внимание на потенциальные риски, связанные прежде всего с гипотетическими зеркальными бактериями: существующие лекарства могут не действовать на организмы с иной молекулярной хиральностью. Научные и регулирующие структуры уже призывают строго ограничить лабораторную разработку зеркальных бактерий.

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