Naukowcy z University of Strathclyde i Durham University w Wielkiej Brytanii zaproponowali możliwą zasadę wykrywania tak zwanego lustrzanego życia — hipotetycznych organizmów, których cząsteczki miałyby chiralność przeciwną do typowej dla życia na Ziemi. Praca została opublikowana w czasopiśmie Royal Society Open Science, informuje ScienceAlert.

Metoda oparta na spolaryzowanym świetle

Proponowane podejście opiera się na kołowo spolaryzowanej luminescencji — właściwości światła, która może wskazywać na chiralność cząsteczek. Chiralność to właściwość struktury polegająca na występowaniu w formach będących swoim lustrzanym odbiciem, podobnie jak lewa i prawa ręka.

Naukowcy przypuszczają, że do próbki można dodać sondy fluorescencyjne, a następnie mierzyć charakter emisji. Jeśli lustrzane organizmy byłyby chemicznie podobne do zwykłego życia na Ziemi, takie sygnały mogłyby teoretycznie pomóc określić nietypową strukturę molekularną.

Metody jeszcze nie przetestowano

W ramach tej pracy nie przeprowadzono eksperymentów. Autorzy opisali, jak istniejące technologie rejestracji kołowo spolaryzowanej luminescencji można byłoby dostosować do kamer, mikroskopów i innych urządzeń skanujących.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jedną z zalet tego podejścia badacze nazywają możliwością opracowania metody bez tworzenia samych lustrzanych organizmów. Proponują również jednoczesne wykorzystanie kilku różnych sond fluorescencyjnych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wyników fałszywie dodatnich.

Kolejnym etapem powinno być przetestowanie sond na zwykłych komórkach. Pomoże to ocenić, jak można byłoby rozpoznawać ich hipotetyczne lustrzane wersje, a także udoskonalić detekcję światła i fluorescencyjne barwienie próbek.

Lustrzane życie nie zostało dotąd ani wykryte, ani stworzone. Jednocześnie badacze zwracają uwagę na potencjalne ryzyko związane przede wszystkim z hipotetycznymi lustrzanymi bakteriami: istniejące leki mogą nie działać na organizmy o innej chiralności molekularnej. Instytucje naukowe i regulacyjne już wzywają do ścisłego ograniczenia laboratoryjnego opracowywania lustrzanych bakterii.

Czytaj nas na