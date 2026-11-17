过去一个月，欧洲国家的机构和公司收到了超过8000起虚假的炸弹威胁。根据路透社的统计并由《耶路撒冷邮报》发布，英国、爱尔兰和意大利的学校最常成为目标。航空公司、机场、媒体、慈善组织和个人也收到了威胁。

学校疏散与航班受扰

这场行动导致数十个航班被取消或改道、电视播出中断，并使数千名学生被送回家。路透社的统计基于官员声明、媒体报道以及网络安全公司Proofpoint和Mimecast的数据。

10月19日，北爱尔兰约300所学校收到了内容相同的电子邮件，称有人据称安放了炸弹。同一天，苏格兰至少33所学校成为目标，保加利亚约25家机构也收到威胁，其中大多为医疗机构。部分邮件的主题为“死亡临近”。

航班追踪服务AirNav Radar称，11月2日至6日期间，约15家航空公司的50多个航班收到了虚假的炸弹威胁。尤其是11月2日，一架从伦敦飞往索非亚的维兹航空飞机被改降至布达佩斯。

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11月的新一波威胁

11月6日，法国TF1、保加利亚Nova以及爱尔兰公共广播公司RTÉ的编辑部收到了威胁。RTÉ总部员工被疏散，该广播机构的部分节目一度暂停播出。Proofpoint表示，大约在这一时期，至少12家媒体机构成为目标。

11月11日，约6300所意大利学校收到了炸弹信息，据称以“厌女国”的名义发出，这可能指向俄罗斯反女权主义团体Male State。警方还表示，苏格兰约1000所学校和北爱尔兰300所学校受到威胁；爱尔兰媒体报道，爱尔兰另有约300所学校也收到威胁。

调查人员核查可能的关联

路透社无法独立证实所有邮件是否均由同一团体发送。不过，Mimecast指出，11月这一波威胁波及的苏格兰学校与10月时几乎相同，这可能表明使用了同一份收件人名单。苏格兰警方表示，不排除这些事件之间存在关联，并将继续调查。

法国内政部长洛朗·努涅斯表示，存在外国干预的可能性，并提到俄罗斯联邦——侵略国——或其他国家。他说，欧洲刑警组织正试图确定威胁的来源。Male State的创始人表示，他与11月的这些信息没有关系。

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