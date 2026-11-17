Instytucje i firmy w krajach Europy otrzymały w ciągu ostatniego miesiąca ponad 8 tys. fałszywych zgłoszeń o podłożeniu bomb. Według wyliczeń Reutersa opublikowanych przez Jerusalem Post najczęściej celem były szkoły w Wielkiej Brytanii, Irlandii i we Włoszech. Groźby otrzymywały także linie lotnicze, lotniska, media, organizacje charytatywne i osoby prywatne.

Ewakuacje szkół i zakłócenia lotów

Kampania doprowadziła do odwołania i przekierowania dziesiątek lotów, przerw w emisji programów telewizyjnych, a także do odesłania do domów tysięcy uczniów. Wyliczenia Reutersa opierają się na komunikatach urzędników, doniesieniach mediów oraz danych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem Proofpoint i Mimecast.

19 października około 300 szkół w Irlandii Północnej otrzymało identyczny e-mail o rzekomo podłożonej bombie. Tego samego dnia celem stały się co najmniej 33 szkoły w Szkocji, a około 25 placówek w Bułgarii, głównie medycznych, również otrzymało groźby. Część wiadomości miała temat „Śmierć jest blisko”.

Od 2 do 6 listopada fałszywe groźby bombowe otrzymało ponad 50 lotów około 15 linii lotniczych, podał serwis śledzenia lotów AirNav Radar. W szczególności 2 listopada samolot Wizz Air lecący z Londynu do Sofii został przekierowany do Budapesztu.

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Nowa fala w listopadzie

6 listopada groźby otrzymały redakcje francuskiego TF1, bułgarskiej Nova i irlandzkiego nadawcy publicznego RTÉ. Pracowników siedziby głównej RTÉ ewakuowano, a niektóre programy nadawcy tymczasowo przestały być emitowane. Proofpoint poinformował, że mniej więcej w tym czasie celem padło co najmniej 12 organizacji medialnych.

11 listopada około 6 300 włoskich szkół otrzymało wiadomości o bombach, rzekomo wysłane w imieniu „Mizoginistanu” — prawdopodobnego odniesienia do rosyjskiej antyfeministycznej grupy Male State. Policja poinformowała także o groźbach wobec około tysiąca szkół w Szkocji i 300 szkół w Irlandii Północnej; irlandzkie media podały, że dotyczyły one kolejnych około 300 szkół w Irlandii.

Śledczy sprawdzają możliwy związek

Reuters nie zdołał niezależnie potwierdzić, że wszystkie e-maile wysłała jedna grupa. Jednocześnie Mimecast zwrócił uwagę, że listopadowa fala objęła niemal te same szkoły w Szkocji co fala październikowa, co może wskazywać na wykorzystanie jednej listy odbiorców. Policja Szkocji poinformowała, że nie wyklucza związku między incydentami i kontynuuje śledztwo.

Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że możliwa jest zagraniczna ingerencja, wymieniając Federację Rosyjską — państwo-agresora — lub inne kraje. Jak powiedział, Europol próbuje ustalić źródło gróźb. Założyciel Male State oświadczył, że nie ma związku z listopadowymi wiadomościami.

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