Учреждения и компании в странах Европы за последний месяц получили более 8 тысяч ложных сообщений о минировании. Согласно подсчётам Reuters, опубликованным Jerusalem Post, чаще всего целями становились школы в Великобритании, Ирландии и Италии. Угрозы также поступали авиакомпаниям, аэропортам, медиа, благотворительным организациям и частным лицам.

Эвакуации школ и сбои в полётах

Кампания привела к отмене и перенаправлению десятков рейсов, перерывам в телевизионном эфире, а также к тому, что тысячи школьников отправили домой. Подсчёт Reuters основан на сообщениях должностных лиц, медиа и данных компаний в сфере кибербезопасности Proofpoint и Mimecast.

19 октября около 300 школ в Северной Ирландии получили одинаковое электронное письмо о якобы заложенной бомбе. В тот же день целями стали по меньшей мере 33 школы в Шотландии, а около 25 учреждений в Болгарии, преимущественно медицинских, также получили угрозы. Темой некоторых писем была фраза «Смерть близко».

Со 2 по 6 ноября ложные угрозы о бомбах получили более 50 рейсов примерно 15 авиакомпаний, сообщил сервис отслеживания полётов AirNav Radar. В частности, 2 ноября самолёт Wizz Air, летевший из Лондона в Софию, перенаправили в Будапешт.

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Новая волна в ноябре

6 ноября угрозы получили редакции французского TF1, болгарского Nova и ирландского общественного вещателя RTÉ. Сотрудников штаб-квартиры RTÉ эвакуировали, а некоторые программы вещателя временно прекратили трансляцию. Proofpoint сообщила, что примерно в этот период целями стали как минимум 12 медиаорганизаций.

11 ноября около 6 300 итальянских школ получили сообщения о бомбах, якобы отправленные от имени «Мизогинистана» — вероятной отсылки к российской антифеминистской группировке Male State. Полиция также заявила об угрозах примерно тысяче школ в Шотландии и 300 школам в Северной Ирландии; ирландские медиа сообщали ещё примерно о 300 школах в Ирландии.

Следователи проверяют возможную связь

Reuters не удалось независимо подтвердить, что все письма отправила одна группа. В то же время Mimecast обратила внимание, что ноябрьская волна охватила почти те же школы Шотландии, что и октябрьская, что может свидетельствовать об использовании одного списка адресатов. Полиция Шотландии сообщила, что не исключает связи между эпизодами и продолжает расследование.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о возможности иностранного вмешательства, упомянув Российскую Федерацию — государство-агрессора — или другие страны. По его словам, Европол пытается установить источник угроз. Основатель Male State заявил, что не имеет отношения к ноябрьским сообщениям.

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