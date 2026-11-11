研究人员在美国佛罗里达州的沼泽中发现了蘑菇 Galerina indica，其中同时含有裸盖菇素和鹅膏毒素。这是首个已知被记录到同时具有精神活性物质和与最危险毒蘑菇相关毒素组合的蘑菇物种，Live Science报道。

不同寻常的物质组合

有关 G. indica 的研究于11月11日发表在《Current Biology》期刊上。科学家收集了5个伞菌属蘑菇样本；该属在全球有超过300个物种，其中包括许多毒蘑菇。G. indica 样本生长在佛罗里达沼泽中长满苔藓的腐烂棕榈树干上。

最大的子实体高度约为0.5厘米，菌盖直径最大为0.25厘米。化学分析在其中发现了裸盖菇素和数种鹅膏毒素，其中包括一种此前未在蘑菇中被记录的鹅膏毒素。

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对该蘑菇基因的研究

作者将 G. indica 的基因与其他产生裸盖菇素的蘑菇的基因进行了比较。他们确定这些基因具有共同的进化起源，尽管这些蘑菇本身是远亲。G. indica 中与裸盖菇素产生相关的基因排列顺序与其他这类蘑菇不同。

这可能表明存在水平基因转移——即遗传物质在生物体之间传递，而非通过父母向后代遗传。研究人员估计，产生裸盖菇素的能力可能在约1550万年前出现在这一谱系中。与此同时，科学家推测，这些基因可能是由于两次独立的转移事件进入该谱系，这些事件可能发生得更晚——约600万年前。

可能防止被食用的保护机制

科学家推测，同时产生两种能够使生物体失去行动能力的物质，可能成为防止被食用的保护机制。与此同时，他们强调，这一说法目前仍是一项假设。要验证这一假设，需要进一步研究这些化合物在食物链中的作用。

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