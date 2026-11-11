У Флориді виявили гриб із псилоцибіном і аматоксинами — Live Science

У болотах штату Флорида, США, дослідники виявили гриб Galerina indica, що одночасно містить псилоцибін та аматоксини. Це перший відомий вид грибів, у якому зафіксували поєднання психоактивної речовини та токсинів, пов’язаних із найнебезпечнішими отруйними грибами, повідомляє Live Science.

Незвичне поєднання речовин

Дослідження про G. indica 11 листопада опублікували в журналі Current Biology. Науковці зібрали п’ять зразків грибів роду Galerina, який налічує понад 300 видів у світі й містить багато отруйних грибів. Зразки G. indica росли на вкритих мохом стовбурах пальм, що розкладалися у флоридських болотах.

Найбільші плодові тіла сягали приблизно 0,5 сантиметра заввишки, а діаметр шапинок становив до 0,25 сантиметра. Хімічний аналіз виявив у них псилоцибін і кілька аматоксинів, зокрема один аматоксин, який раніше в грибах не документували.

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Дослідження генів гриба

Автори порівняли гени G. indica з генами інших грибів, що виробляють псилоцибін. Вони встановили спільне еволюційне походження цих генів, хоча самі гриби є далекими родичами. Гени, пов’язані з виробленням псилоцибіну, у G. indica розташовані в іншому порядку, ніж в інших таких грибів.

Це може свідчити про горизонтальне перенесення генів — передавання генетичного матеріалу між організмами не через спадкування від батьків до потомства. За оцінкою дослідників, здатність виробляти псилоцибін могла з’явитися в цій лінії близько 15,5 мільйона років тому. Водночас науковці припускають, що гени могли потрапити до цієї лінії внаслідок двох окремих епізодів перенесення, які могли відбутися нещодавніше — близько 6 мільйонів років тому.

Можливий захист від поїдання

Науковці припускають, що одночасне вироблення двох речовин, які можуть знешкоджувати організми, могло стати захистом від поїдання. Водночас вони наголошують: ця версія поки залишається гіпотезою. Для її перевірки потрібні подальші дослідження ролі цих сполук у харчових ланцюгах.

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