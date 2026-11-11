Na bagnach Florydy w USA badacze odkryli grzyba Galerina indica, który jednocześnie zawiera psylocybinę i amatoksyny. To pierwszy znany gatunek grzyba, u którego odnotowano połączenie substancji psychoaktywnej i toksyn związanych z najgroźniejszymi trującymi grzybami, informuje Live Science.

Nietypowe połączenie substancji

Badanie dotyczące G. indica opublikowano 11 listopada w czasopiśmie Current Biology. Naukowcy zebrali pięć próbek grzybów z rodzaju Galerina, który obejmuje ponad 300 gatunków na świecie i zawiera wiele trujących grzybów. Próbki G. indica rosły na pokrytych mchem, rozkładających się pniach palm na florydzkich bagnach.

Największe owocniki osiągały około 0,5 centymetra wysokości, a średnica kapeluszy wynosiła do 0,25 centymetra. Analiza chemiczna wykazała obecność psylocybiny i kilku amatoksyn, w tym jednej amatoksyny, której wcześniej nie udokumentowano u grzybów.

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Badanie genów grzyba

Autorzy porównali geny G. indica z genami innych grzybów wytwarzających psylocybinę. Ustalili wspólne ewolucyjne pochodzenie tych genów, choć same grzyby są daleko spokrewnione. Geny związane z wytwarzaniem psylocybiny u G. indica są rozmieszczone w innej kolejności niż u innych takich grzybów.

Może to wskazywać na horyzontalny transfer genów — przekazywanie materiału genetycznego między organizmami, a nie poprzez dziedziczenie od rodziców do potomstwa. Według oceny badaczy zdolność do wytwarzania psylocybiny mogła pojawić się w tej linii około 15,5 miliona lat temu. Jednocześnie naukowcy przypuszczają, że geny mogły trafić do tej linii w wyniku dwóch odrębnych epizodów transferu, które mogły nastąpić później — około 6 milionów lat temu.

Możliwa ochrona przed zjedzeniem

Naukowcy przypuszczają, że jednoczesne wytwarzanie dwóch substancji, które mogą unieszkodliwiać organizmy, mogło stanowić ochronę przed zjedzeniem. Jednocześnie podkreślają, że ta wersja na razie pozostaje hipotezą. Do jej sprawdzenia potrzebne są dalsze badania roli tych związków w łańcuchach pokarmowych.

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