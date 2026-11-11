В болотах штата Флорида, США, исследователи обнаружили гриб Galerina indica, одновременно содержащий псилоцибин и аматоксины. Это первый известный вид грибов, у которого зафиксировано сочетание психоактивного вещества и токсинов, связанных с наиболее опасными ядовитыми грибами, сообщает Live Science.

Необычное сочетание веществ

Исследование о G. indica 11 ноября опубликовали в журнале Current Biology. Ученые собрали пять образцов грибов рода Galerina, который насчитывает более 300 видов в мире и включает много ядовитых грибов. Образцы G. indica росли на покрытых мхом разлагающихся стволах пальм во флоридских болотах.

Самые крупные плодовые тела достигали примерно 0,5 сантиметра в высоту, а диаметр шляпок составлял до 0,25 сантиметра. Химический анализ выявил в них псилоцибин и несколько аматоксинов, в том числе один аматоксин, который ранее не был задокументирован у грибов.

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Исследование генов гриба

Авторы сравнили гены G. indica с генами других грибов, вырабатывающих псилоцибин. Они установили общее эволюционное происхождение этих генов, хотя сами грибы являются дальними родственниками. Гены, связанные с выработкой псилоцибина, у G. indica расположены в другом порядке, чем у других таких грибов.

Это может свидетельствовать о горизонтальном переносе генов — передаче генетического материала между организмами не через наследование от родителей к потомству. По оценке исследователей, способность вырабатывать псилоцибин могла появиться в этой линии около 15,5 миллиона лет назад. В то же время ученые предполагают, что гены могли попасть в эту линию в результате двух отдельных эпизодов переноса, которые могли произойти позднее — около 6 миллионов лет назад.

Возможная защита от поедания

Ученые предполагают, что одновременная выработка двух веществ, способных обезвреживать организмы, могла стать защитой от поедания. В то же время они подчеркивают: эта версия пока остается гипотезой. Для ее проверки необходимы дальнейшие исследования роли этих соединений в пищевых цепях.

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