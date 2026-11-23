在英国曼彻斯特，说唱歌手唐·托利弗在Co-op Live体育馆举行的演唱会因有人在观众人群中喷洒不明物质而被中断并进行疏散。据《滚石》报道，周日晚间，超过1.2万名观众被安全疏散离开场馆。

医护人员对人员进行了检查

大曼彻斯特警方宣布发生重大事件。约50人因与眼睛和呼吸有关的症状接受检查。数名观众在现场获得救助，另有一人被送往医院。

大曼彻斯特警方助理总警司斯蒂夫·帕克表示，执法人员的优先事项是确保所有演唱会参与者的安全。她还呼吁在离开体育馆后感到不适的人前往当地医院就诊。

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正在查明该物质的来源

执法人员须查明该物质为何物，以及事件是在何种情况下发生的。警方最初推测，这可能是催泪瓦斯。Co-op Live管理方表示，正与警方合作查明事件原因。

唐·托利弗正在进行Octane World Tour巡演。截至发稿时，他在伦敦O2 Arena和OVO Arena Wembley的演出仍按计划进行，Co-op Live尚未报告其自身活动日程有任何变更。

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