W Manchesterze w Wielkiej Brytanii koncert rapera Dona Tolivera na arenie Co-op Live został przerwany, a uczestników ewakuowano po tym, jak w tłumie rozpylono nieznaną substancję. Jak informuje Rolling Stone, w niedzielę wieczorem z obiektu bezpiecznie wyprowadzono ponad 12 tys. uczestników.

Ludzi zbadali medycy

Policja Wielkiego Manchesteru ogłosiła poważny incydent. Około 50 osób zbadano z powodu objawów związanych z oczami i oddychaniem. Kilku uczestnikom udzielono pomocy na miejscu, a jedną osobę przewieziono do szpitala.

Zastępczyni komendanta głównego policji Wielkiego Manchesteru, Steph Parker, oświadczyła, że priorytetem służb była bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych na koncercie. Zaapelowała również do osób, które poczuły się źle po opuszczeniu areny, aby skontaktowały się z lokalnym szpitalem.

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Ustalane jest pochodzenie substancji

Funkcjonariusze muszą ustalić, czym była ta substancja i w jakich okolicznościach doszło do incydentu. Początkowo policja przypuszczała, że mógł to być gaz łzawiący. Administracja Co-op Live poinformowała, że współpracuje z policją, aby ustalić przyczyny zdarzenia.

Don Toliver jest w trasie Octane World Tour. W chwili publikacji jego występy w londyńskich O2 Arena i OVO Arena Wembley pozostawały zaplanowane, a Co-op Live nie informowało o zmianach we własnym harmonogramie wydarzeń.

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