В Манчестере, Великобритания, концерт рэпера Дона Толивера на арене Co-op Live прервали и эвакуировали после того, как в толпе распылили неизвестное вещество. Как сообщает Rolling Stone, в воскресенье вечером с площадки безопасно вывели более 12 тысяч посетителей.

Людей осмотрели медики

Полиция Большого Манчестера объявила о масштабном инциденте. Около 50 человек осмотрели из-за симптомов, связанных с глазами и дыханием. Нескольким посетителям оказали помощь на месте, а одного человека доставили в больницу.

Помощница главного констебля полиции Большого Манчестера Стеф Паркер заявила, что приоритетом правоохранителей была безопасность всех присутствовавших на концерте. Она также призвала людей, которым стало плохо после того, как они покинули арену, обратиться в местную больницу.

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Происхождение вещества устанавливают

Правоохранителям предстоит выяснить, что это было за вещество и при каких обстоятельствах произошел инцидент. Изначально полиция предполагала, что это мог быть слезоточивый газ. Администрация Co-op Live сообщила, что сотрудничает с полицией для установления причин происшествия.

Дон Толивер находится в туре Octane World Tour. На момент публикации его выступления на лондонских O2 Arena и OVO Arena Wembley оставались запланированными, а Co-op Live не сообщала об изменениях в собственном расписании мероприятий.

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