德国外国人事务部门正在向阿富汗难民发出要求，要求其前往阿富汗外交机构，而塔利班运动的代表已在那里工作。据Tagesschau报道，此类访问尤其可能被要求用于在准备遣返期间核实身份。

阿富汗在德国设有位于柏林的大使馆，以及位于波恩和慕尼黑的总领事馆。德国政府将在那里工作的塔利班代表称为领事官员。与此同时，媒体曾报道称，塔利班实际上已接管这些机构。

数百份到场要求

据巴伐利亚州内政部称，自2026年初以来，该州已发出561份要求本人前往阿富汗领事馆的通知。在巴登-符腾堡州，司法和移民部报告称发出了192份此类要求。

移民法律师马蒂亚斯·霍勒雷尔代理一名阿富汗男子，该男子已持有有效护照，但奥格斯堡的相关部门仍要求他前往领事馆。律师称，其当事人担心在领事馆获得的信息可能被用于对付他在阿富汗的家人。

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相互矛盾的司法实践

巴登-符腾堡州司法部证实，塔利班要求阿富汗公民在遣返情况下被接收之前本人到领事馆出席。自2024年以来，德国已向阿富汗遣返300多人：最初仅限于因刑事犯罪被定罪者，自2026年夏季起也包括无犯罪记录者。

霍勒雷尔在法院对到场要求提出了异议。在两起紧急案件中，科隆行政法院支持阿富汗公民，指出没有必要进行此类访问，并对领事馆是否只核实申请人的身份提出质疑。与此同时，卡尔斯鲁厄行政法院认定类似要求合法。

德国联邦政府表示，其承认阿富汗国家，但不在政治上承认塔利班政府。政府认为，缺乏这种承认本身并不排除前往代表机构的义务。对于领事馆面谈期间可能存在压力的询问，政府回应称，此类会面的具体程序由原籍国确定。

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