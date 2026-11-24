W Niemczech urzędy ds. cudzoziemców wysyłają afgańskim uchodźcom wezwania do stawienia się w placówkach dyplomatycznych Afganistanu, gdzie pracują już przedstawiciele ruchu talibów. Takie wizyty mogą być wymagane między innymi w celu ustalenia tożsamości podczas przygotowań do deportacji, informuje Tagesschau.

Afganistan ma w Niemczech ambasadę w Berlinie oraz konsulaty generalne w Bonn i Monachium. Niemiecki rząd nazywa pracujących tam przedstawicieli talibów urzędnikami konsularnymi. Jednocześnie w mediach pojawiały się doniesienia, że talibowie faktycznie przejęli kontrolę nad tymi placówkami.

Setki wezwań do stawiennictwa

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii od początku 2026 roku w kraju związkowym wydano 561 wezwań do osobistego stawienia się w afgańskich konsulatach. W Badenii-Wirtembergii Ministerstwo Sprawiedliwości i Migracji poinformowało o 192 takich wezwaniach.

Prawnik specjalizujący się w prawie migracyjnym Matthias Hollerer reprezentuje Afgańczyka, któremu urząd w Augsburgu nakazał stawić się w konsulacie, choć mężczyzna ma już ważny paszport. Jak twierdzi prawnik, jego klient obawia się, że informacje uzyskane w konsulacie mogą zostać wykorzystane przeciwko jego rodzinie w Afganistanie.

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Sprzeczne orzecznictwo sądowe

Talibowie wymagają osobistego stawienia się w konsulacie, zanim zgodzą się przyjąć obywatela Afganistanu w przypadku deportacji, potwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości Badenii-Wirtembergii. Od 2024 roku Niemcy deportowały do Afganistanu ponad 300 osób: początkowo wyłącznie skazanych za przestępstwa, a od lata 2026 roku także osoby niekarane.

Hollerer zaskarżył wezwanie do stawiennictwa w sądzie. W dwóch pilnych sprawach Sąd Administracyjny w Kolonii przyznał rację obywatelom Afganistanu, wskazując na brak konieczności takiej wizyty i kwestionując, czy w konsulacie będzie sprawdzana wyłącznie tożsamość wnioskodawców. Jednocześnie Sąd Administracyjny w Karlsruhe uznał analogiczne wezwanie za zgodne z prawem.

Rząd federalny Niemiec oświadczył, że uznaje państwo Afganistan, lecz nie uznaje politycznie rządu talibów. Zdaniem rządu brak takiego uznania sam w sobie nie wyklucza obowiązku stawienia się w placówce. Zapytany o możliwą presję podczas rozmów w konsulatach, rząd odpowiedział, że szczegółowy tryb przeprowadzania takich spotkań określają kraje pochodzenia.

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