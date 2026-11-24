В Германии ведомства по делам иностранцев направляют афганским беженцам требования явиться в дипломатические представительства Афганистана, где уже работают представители движения «Талибан». Такие визиты могут потребоваться, в частности, для установления личности при подготовке к депортации, сообщает Tagesschau.

Афганистан имеет в Германии посольство в Берлине и генеральные консульства в Бонне и Мюнхене. Правительство Германии называет работающих там представителей «Талибана» консульскими должностными лицами. В то же время в СМИ появлялись сообщения, что талибы фактически взяли под контроль эти учреждения.

Сотни требований о явке

По данным Министерства внутренних дел Баварии, с начала 2026 года в земле было выдано 561 требование о личной явке в афганские консульства. В Баден-Вюртемберге Министерство юстиции и миграции сообщило о 192 таких требованиях.

Адвокат по миграционному праву Маттиас Холлерер представляет интересы афганца, которого ведомство в Аугсбурге обязало явиться в консульство, хотя у мужчины уже есть действующий паспорт. По словам юриста, его клиент опасается, что информация, полученная в консульстве, может быть использована против его семьи в Афганистане.

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Противоречивая судебная практика

Талибы требуют личной явки в консульство, прежде чем согласятся принять гражданина Афганистана в случае депортации, подтвердило Министерство юстиции Баден-Вюртемберга. С 2024 года Германия депортировала в Афганистан более 300 человек: первоначально только осужденных за уголовные преступления, а с лета 2026 года — также лиц без судимостей.

Холлерер обжаловал требование о явке в суде. В двух срочных делах Административный суд Кёльна поддержал афганских граждан, указав на отсутствие необходимости такого визита и поставив под сомнение, что в консульстве будут проверять только личности заявителей. В то же время Административный суд Карлсруэ признал аналогичное требование законным.

Федеральное правительство Германии заявило, что признает государство Афганистан, но политически не признает правительство талибов. По мнению правительства, отсутствие такого признания само по себе не исключает обязанности явиться в представительство. В ответ на вопрос о возможном давлении во время собеседований в консульствах там заявили, что конкретный порядок проведения таких встреч определяют страны происхождения.

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