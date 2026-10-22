在南非约翰内斯堡，数字服务公司Eltel向高等法院提交紧急申请，要求责令非洲人国民大会（ANC）支付约3640万兰特。该公司称，这笔款项与该党在2019年全国和省级选举期间的竞选服务有关。南非副总统保罗·马沙蒂莱也被卷入此案，他此前曾担任非国大财务总长，TimesLIVE报道。

有关公共资金的要求

Eltel请求法院责令非国大支付一笔款项。根据该公司的计算，这笔款项包括截至9月底的本金债务和已累计的合同利息。该公司还希望南非选举委员会扣留未来应支付给非国大的公共资金，金额不超过索赔额，并将这些资金转入Eltel律师的信托账户。

Eltel董事阿西夫·卡苏吉在法庭宣誓书中表示，公司无法等待下一个资金发放周期，因为拖延将威胁其持续运营。据他称，Eltel是一家独立企业，没有能够无限期承担如此规模债务的机构资源或外部投资者。该公司表示，债务使其面临实际崩溃和可能清算的威胁。

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此前的安排

Eltel在法庭文件中称，非国大多年来一直承认这笔债务，并承诺偿还。该公司尤其提及非国大前首席财务官邦加尼·马拉莱拉2019年的信函，以及2020年就付款时间表达成的后续安排。

Eltel称，2022年3月，马沙蒂莱代表非国大签署了一张本票，其中载有无条件的书面偿债承诺。该公司表示，在最初支付100万兰特后，仍有23,275,735兰特本金未偿还。截至2026年9月30日，Eltel估计包括利息在内的索赔总额约为3640万兰特。

该公司还请求责令非国大和马沙蒂莱提供有关活跃银行账户、投资机制以及被指定接收公共资金的省级结构的信息。约翰内斯堡高等法院的紧急听证会定于10月27日举行。该媒体称，此前Eltel已就这笔债务获得针对非国大的缺席判决。

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