У ПАР Eltel вимагає через суд 36,4 млн рандів від АНК — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, компанія цифрових послуг Eltel подала термінову заяву до Високого суду з вимогою зобов’язати Африканський національний конгрес (АНК) сплатити близько 36,4 млн рандів. Компанія стверджує, що ця сума пов’язана з послугами для виборчої кампанії партії під час національних і провінційних виборів 2019 року. До справи залучили віцепрезидента ПАР Пола Машатіле, який раніше був генеральним скарбником АНК, повідомляє TimesLIVE.

Вимога щодо державного фінансування

Eltel просить суд зобов’язати АНК сплатити суму, до якої, за розрахунками компанії, входять основний борг і нараховані договірні відсотки станом на кінець вересня. Компанія також хоче, щоб Виборча комісія Південної Африки утримала майбутні виплати державного фінансування, належні АНК, у межах суми позову та перерахувала ці кошти на трастовий рахунок адвокатів Eltel.

Директор Eltel Асіф Касуджі заявив у судовій заяві, що компанія не може чекати наступного циклу фінансування, оскільки затримка загрожує її подальшій діяльності. За його словами, Eltel є незалежним бізнесом без інституційних ресурсів або зовнішніх інвесторів, які могли б необмежено довго покривати борг такого розміру. Компанія заявляє, що через заборгованість їй загрожують фактичний крах і можлива ліквідація.

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Попередні домовленості

У судових документах Eltel стверджує, що АНК протягом кількох років визнавав заборгованість і брав на себе зобов’язання її погасити. Компанія посилається, зокрема, на листи колишнього фінансового директора АНК Бонгані Махлалели у 2019 році та подальші домовленості щодо графіка виплат у 2020 році.

За твердженням Eltel, у березні 2022 року Машатіле від імені АНК підписав вексель із безумовним письмовим зобов’язанням сплатити борг. Компанія заявляє, що після початкового платежу в 1 млн рандів непогашеним залишився основний борг у 23 275 735 рандів. Станом на 30 вересня 2026 року Eltel оцінила загальну суму вимог разом із відсотками приблизно у 36,4 млн рандів.

Компанія також просить зобов’язати АНК і Машатіле надати дані про активні банківські рахунки, інвестиційні механізми та провінційні структури, визначені для отримання державного фінансування. Термінове слухання у Високому суді Йоганнесбурга призначене на 27 жовтня. Раніше Eltel, за даними видання, отримала заочне судове рішення проти АНК у зв’язку з цим боргом.

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