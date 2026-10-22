В Йоханнесбурге, ЮАР, компания цифровых услуг Eltel подала срочное заявление в Высокий суд с требованием обязать Африканский национальный конгресс (АНК) выплатить около 36,4 млн рандов. Компания утверждает, что эта сумма связана с услугами для избирательной кампании партии во время национальных и провинциальных выборов 2019 года. К делу привлекли вице-президента ЮАР Пола Машатиле, который ранее был генеральным казначеем АНК, сообщает TimesLIVE.

Требование относительно государственного финансирования

Eltel просит суд обязать АНК выплатить сумму, которая, по расчетам компании, включает основной долг и начисленные договорные проценты по состоянию на конец сентября. Компания также хочет, чтобы Избирательная комиссия Южной Африки удержала будущие выплаты государственного финансирования, причитающиеся АНК, в пределах суммы иска и перечислила эти средства на трастовый счет адвокатов Eltel.

Директор Eltel Асиф Касуги заявил в судебном заявлении, что компания не может ждать следующего цикла финансирования, поскольку задержка угрожает ее дальнейшей деятельности. По его словам, Eltel является независимым бизнесом без институциональных ресурсов или внешних инвесторов, которые могли бы неограниченно долго покрывать долг такого размера. Компания заявляет, что из-за задолженности ей грозят фактический крах и возможная ликвидация.

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Предыдущие договоренности

В судебных документах Eltel утверждает, что АНК в течение нескольких лет признавал задолженность и брал на себя обязательства ее погасить. Компания ссылается, в частности, на письма бывшего финансового директора АНК Бонгани Махлалелы в 2019 году и последующие договоренности о графике выплат в 2020 году.

По утверждению Eltel, в марте 2022 года Машатиле от имени АНК подписал вексель с безусловным письменным обязательством выплатить долг. Компания заявляет, что после первоначального платежа в размере 1 млн рандов непогашенным остался основной долг в 23 275 735 рандов. По состоянию на 30 сентября 2026 года Eltel оценила общую сумму требований вместе с процентами примерно в 36,4 млн рандов.

Компания также просит обязать АНК и Машатиле предоставить данные об активных банковских счетах, инвестиционных механизмах и провинциальных структурах, определенных для получения государственного финансирования. Срочное слушание в Высоком суде Йоханнесбурга назначено на 27 октября. Ранее Eltel, по данным издания, получила заочное судебное решение против АНК в связи с этим долгом.

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