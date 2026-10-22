W Johannesburgu w RPA firma usług cyfrowych Eltel złożyła pilny wniosek do Wysokiego Sądu, domagając się zobowiązania Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) do zapłaty około 36,4 mln randów. Firma twierdzi, że kwota ta jest związana z usługami świadczonymi na rzecz kampanii wyborczej partii podczas wyborów krajowych i prowincjonalnych w 2019 roku. Do sprawy włączono wiceprezydenta RPA Paula Mashatile’a, który wcześniej był skarbnikiem generalnym ANC, informuje TimesLIVE.

Żądanie dotyczące finansowania publicznego

Eltel zwraca się do sądu o nakazanie ANC zapłaty kwoty, która według wyliczeń firmy obejmuje dług główny oraz naliczone odsetki umowne na koniec września. Firma chce również, aby Komisja Wyborcza RPA wstrzymała przyszłe wypłaty finansowania publicznego należne ANC, do wysokości dochodzonej kwoty, i przekazała te środki na rachunek powierniczy prawników Eltel.

Dyrektor Eltel Asif Kasoogee oświadczył w zeznaniu sądowym, że firma nie może czekać na kolejny cykl finansowania, ponieważ zwłoka zagraża jej dalszej działalności. Według niego Eltel jest niezależnym przedsiębiorstwem bez zasobów instytucjonalnych ani zewnętrznych inwestorów, którzy mogliby przez nieograniczony czas pokrywać dług tej wielkości. Firma twierdzi, że zadłużenie grozi jej faktycznym upadkiem i możliwą likwidacją.

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Wcześniejsze ustalenia

W dokumentach sądowych Eltel twierdzi, że ANC przez kilka lat uznawał zadłużenie i zobowiązywał się do jego spłaty. Firma powołuje się w szczególności na listy byłego dyrektora finansowego ANC Bonganiego Mahlaleli z 2019 roku oraz późniejsze ustalenia dotyczące harmonogramu płatności w 2020 roku.

Według Eltel w marcu 2022 roku Mashatile podpisał w imieniu ANC weksel zawierający bezwarunkowe pisemne zobowiązanie do zapłaty długu. Firma twierdzi, że po początkowej płatności w wysokości 1 mln randów niespłacony pozostał dług główny w kwocie 23 275 735 randów. Na dzień 30 września 2026 roku Eltel oszacował łączną kwotę roszczeń wraz z odsetkami na około 36,4 mln randów.

Firma wnosi również o zobowiązanie ANC i Mashatile’a do przedstawienia danych o aktywnych rachunkach bankowych, mechanizmach inwestycyjnych i strukturach prowincjonalnych wyznaczonych do otrzymywania finansowania publicznego. Pilne posiedzenie Wysokiego Sądu w Johannesburgu wyznaczono na 27 października. Wcześniej Eltel, według publikacji, uzyskał przeciwko ANC wyrok zaoczny w związku z tym długiem.

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