据The Hill报道，美国宾夕法尼亚州周一确认了今年第九例与麻疹相关的死亡病例，援引宾夕法尼亚州卫生部消息称，一名检测出病毒的森特县未接种疫苗居民死亡。

该州病例超过1,600例

自年初以来，宾夕法尼亚州46个县已登记1,638例麻疹病例。截至周一，已确认49例新增感染。住院人数从315人增至330人。根据该州麻疹信息面板，只有5例确诊病例发生在已接种疫苗的人群中。

上周，当局报告了第八例与麻疹相关的死亡病例。一名克林顿县未接种疫苗的居民死亡，该居民在死亡前病毒检测结果呈阳性。

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受影响社区的疫苗接种

宾夕法尼亚州的麻疹疫情始于4月底。截至报道时，该州占美国所有感染病例的四分之一以上。作为回应，卫生部门扩大了受疫情影响社区的疫苗接种工作。

卫生部已在近300个临时疫苗接种点接种了超过7,400剂麻疹、腮腺炎和风疹疫苗。未来数周和数月还计划设立数十个此类接种点。10月，宾夕法尼亚州医疗服务提供者接种了近6.2万剂疫苗，而正常月份约为2.5万剂。

上周，泛美卫生组织宣布，美国在保持超过25年后失去了消除麻疹的状态。该组织表示，这意味着麻疹再次成为该国的地方病。

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