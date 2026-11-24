В США, в штате Пенсильвания, в понедельник подтвердили девятую в этом году смерть, связанную с корью. Умер непривитый житель округа Сентр, у которого выявили вирус, сообщает The Hill со ссылкой на Департамент здравоохранения Пенсильвании.

Более 1 600 случаев в штате

С начала года в Пенсильвании зарегистрировали 1 638 случаев кори в 46 округах. По состоянию на понедельник подтвердили 49 новых инфекций. Число госпитализаций выросло с 315 до 330. Согласно информационной панели штата по кори, лишь пять подтвержденных случаев пришлись на вакцинированных людей.

На прошлой неделе сообщили о восьмой смерти, связанной с корью. Умер непривитый житель округа Клинтон, который получил положительный результат теста на вирус перед смертью.

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Вакцинация в пострадавших сообществах

Вспышка кори в Пенсильвании началась в конце апреля. На штат приходится более четверти всех инфекций в США по состоянию на момент сообщения. В ответ органы здравоохранения расширили вакцинацию в сообществах, затронутых вспышкой.

Департамент здравоохранения ввел более 7 400 доз вакцины против кори, паротита и краснухи почти в 300 временных пунктах вакцинации. Еще десятки таких пунктов запланированы на ближайшие недели и месяцы. В октябре поставщики медицинских услуг в Пенсильвании ввели почти 62 тысячи доз вакцины по сравнению примерно с 25 тысячами в обычный месяц.

На прошлой неделе Панамериканская организация здравоохранения объявила, что США утратили статус страны, где корь была элиминирована, после более чем 25 лет. По данным организации, это означает, что корь снова стала эндемичной в стране.

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