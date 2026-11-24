У США, в штаті Пенсильванія, у понеділок підтвердили дев’яту цього року смерть, пов’язану з кором. Помер невакцинований житель округу Сентр, у якого виявили вірус, повідомляє The Hill з посиланням на Департамент охорони здоров’я Пенсильванії.

Понад 1 600 випадків у штаті

Від початку року в Пенсильванії зареєстрували 1 638 випадків кору в 46 округах. Станом на понеділок підтвердили 49 нових інфекцій. Кількість госпіталізацій зросла з 315 до 330. За даними інформаційної панелі штату щодо кору, лише п’ять підтверджених випадків припали на вакцинованих людей.

Минулого тижня повідомили про восьму смерть, пов’язану з кором. Помер невакцинований житель округу Клінтон, який отримав позитивний результат тесту на вірус перед смертю.

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Вакцинація в постраждалих громадах

Спалах кору в Пенсильванії почався наприкінці квітня. На штат припадає понад чверть усіх інфекцій у США станом на момент повідомлення. У відповідь органи охорони здоров’я розширили вакцинацію в громадах, яких торкнувся спалах.

Департамент охорони здоров’я ввів понад 7 400 доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи у майже 300 тимчасових пунктах вакцинації. Ще десятки таких пунктів заплановані на найближчі тижні та місяці. У жовтні надавачі медичних послуг у Пенсильванії ввели майже 62 тисячі доз вакцини проти приблизно 25 тисяч у звичайний місяць.

Минулого тижня Панамериканська організація охорони здоров’я оголосила, що США втратили статус елімінованого кору після понад 25 років. За даними організації, це означає, що кір знову став ендемічним у країні.

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