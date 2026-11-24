W USA, w stanie Pensylwania, w poniedziałek potwierdzono dziewiąty w tym roku zgon związany z odrą. Zmarł niezaszczepiony mieszkaniec hrabstwa Centre, u którego wykryto wirusa, poinformował The Hill, powołując się na Departament Zdrowia Pensylwanii.

Ponad 1 600 przypadków w stanie

Od początku roku w Pensylwanii odnotowano 1 638 przypadków odry w 46 hrabstwach. Według stanu na poniedziałek potwierdzono 49 nowych infekcji. Liczba hospitalizacji wzrosła z 315 do 330. Według stanowego panelu dotyczącego odry tylko pięć potwierdzonych przypadków dotyczyło osób zaszczepionych.

W ubiegłym tygodniu poinformowano o ósmym zgonie związanym z odrą. Zmarł niezaszczepiony mieszkaniec hrabstwa Clinton, który przed śmiercią uzyskał dodatni wynik testu na obecność wirusa.

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Szczepienia w dotkniętych społecznościach

Wybuch odry w Pensylwanii rozpoczął się pod koniec kwietnia. Na stan przypada ponad jedna czwarta wszystkich infekcji w USA według stanu na moment publikacji. W odpowiedzi władze zdrowotne rozszerzyły szczepienia w społecznościach dotkniętych wybuchem.

Departament Zdrowia podał ponad 7 400 dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w blisko 300 tymczasowych punktach szczepień. Dziesiątki kolejnych takich punktów zaplanowano na najbliższe tygodnie i miesiące. W październiku świadczeniodawcy opieki zdrowotnej w Pensylwanii podali niemal 62 tysiące dawek szczepionki, wobec około 25 tysięcy w zwykłym miesiącu.

W ubiegłym tygodniu Panamerykańska Organizacja Zdrowia ogłosiła, że USA utraciły status kraju, w którym wyeliminowano odrę, po ponad 25 latach. Według organizacji oznacza to, że odra ponownie stała się endemiczna w kraju.

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