CBC：约1.5万名移民仍留在休达

大规模越境三个月后，约有1.5万名移民仍留在西班牙飞地休达及其周边地区。休达第二副主席基西·钱迪拉马尼作出了这一评估，并称局势“极其严重”。该飞地人口约为8万人，CBC报道。

据当地政府称，在大规模抵达休达期间，10万名摩洛哥人以及来自摩洛哥以南国家的人员越过了边境。西班牙警方的一份报告称，至少140人在穿越过程中死亡，超过8.8万人随后返回摩洛哥。

对被驱逐的担忧

钱迪拉马尼认为，数千人因担心被驱逐而避开接待中心。在欧盟庇护制度中，摩洛哥被视为安全国家，因此部分移民担心其庇护申请被拒绝。

一名21岁的移民阿兹丁表示，他住在下雨时会漏水的临时避难所里，并躲避当局。他说，军方人员曾试图集中移民并将他们遣送回边境另一侧，而试图逃跑的人遭到殴打。国际特赦组织记录了有关西班牙军方人员涉嫌侵犯行为的类似报告，包括性暴力和强制驱逐案件。

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休达副主席表示，检察机关正在审查这些指控，同时呼吁不要将所有在极端条件下工作的专业人员的行为一概而论。

休达不堪重负的服务机构

钱迪拉马尼表示，到年底休达的支出可能超过4500万欧元，尚未计入企业和就业损失。该飞地还在照顾3626名无成人陪伴的未成年移民——这比其正常承载能力高出125倍。

非政府组织表示，数百人仍滞留街头，对他们的援助有限。No Name Kitchen协调员弗朗切斯卡·富萨罗称，移民每天都遭到殴打，而限制援助可能会促使他们返回摩洛哥。该组织还被指控向移民发放胡椒喷雾和刀具，富萨罗否认了这一说法。西班牙国民警卫队搜查了No Name Kitchen的场所，并在正在进行的司法调查中逮捕了两人。

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